Frascati: i numeri dell'emergenza neve, cosparsi 200 quintali di sale

L'emergenza neve è passata sui Castelli Romani e a pochi giorni dalle nevicate è tempo di bilanci. L'amministrazione comunale di Frascati ha diffuso i numeri della gestione dell'emergenza neve e gelo.

Da lunedì 26 fino a giovedì 1^ marzo sono stati sparsi sulle strade del centro e dei quartieri periferici 20 bancali di sale per un totale di 200 quintali. Sono stati impiegati 12 mezzi tra bobcat, spargisale, furgoni e pale scavatrici, per ripulire le strade principali e quelle secondarie. Ogni giorno sono state coinvolte nelle operazioni 10 unità della Protezione Civile, 18 persone del Comando dei Vigili Urbani e 9 operai dell’Azienda Speciale STS, a cui si devono aggiungere i dirigenti e i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale.

"Nella giornata di lunedì 26 febbraio, nel momento di massima criticità, si è provveduto a spazzare e spargere il sale sulle strade principali di Frascati, in modo da collegarle con le direttrici metropolitane. Le operazioni di sgombero dalla neve hanno anche interessato l’Ospedale, le caserme, le strutture pubbliche e i centri di dialisi privati, per consentirne l’accesso ai cittadini in caso di bisogno", si legge in una nota di stampa del comune frascatano.

"Martedì 27 febbraio, oltre a pulire di nuovo le strade principali, tornate ghiacciate a causa delle temperature rigide, si è provveduto a ripulire anche quelle secondarie del centro e delle periferie, intervenendo, laddove è stato possibile, sui marciapiedi e sulle scalinate cittadine. Via del Castello, via Accoramboni, via Lunati, via Caetani e via Massaia (tratto finale) invece sono state chiuse e messe in sicurezza, perché troppo ripide e scivolose anche per i mezzi in dotazione, a causa della presenza di notevoli formazioni di ghiaccio".

"Strade che sono state regolarmente riaperte mercoledì 28 febbraio. Sempre nella giornata di ieri ci sono stati interventi sui rami e le chiome degli alberi, resi pericolosi a causa dell’accumulo di neve. Infine, gli operai si sono concentrati su tutti i plessi scolastici ripulendo le strade di accesso dalla neve e spargendo il sale per consentire oggi il regolare svolgimento delle lezioni. E ancora questa mattina sono stati effettuati sopralluoghi ai plessi scolastici, per verificare che non si fossero create nuove condizioni di disagio", conclude la nota.