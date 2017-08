Frascati: nominato il nuovo Cda dell’Azienda Speciale STS Multiservizi

La Sts Multiservizi, la società municipalizzata del Comune di Frascati, inizia il suo nuovo corso con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte del sindaco Roberto Mastrosanti.

Il Presidente è Valerio Del Vescovo, laureato in Economia e Commercio e molta esperienza in società In House come revisore dei conti e come membro del collegio sindacale per gli incarichi in Multiservizi dei Castelli Spa, SS Frosinone Calcio Srl e Emons Italia Srl. Su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lavorato ad una ricerca sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Da sempre coordina e detta gli indirizzi operativi e strategici dello studio in cui lavora.

A comporre il Cda ci sarà Susanna Nicolodi, laureata in Economia e Commercio, esperta in consulenza del lavoro, si è occupata di pianificazione e controllo nella Direzione Vendite in Alitalia Spa e in World Wide & Marketing; e Marco Angelini, laureato in Economia e Commercio, ha una lunga esperienza come Revisore dei Conti in Amministrazioni e enti pubblici. È presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza poi del Credito Cooperativo. Ha lavorato per la BAT Spa.

"Preso atto delle difficoltà che sono state evidenziate dai Revisori dei Conti, ho scelto un Consiglio di Amministrazione di alto profilo tecnico che darà all’Azienda Speciale STS una Governance all’altezza delle aspettative della Città e in sintonia con quelle che saranno le sfide che dovrà affrontare l’Amministrazione comunale - ha spiegato il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti -. Sono sicuro che sapranno dare un indirizzo programmatico e organizzativo nuovo e originale e per questo a loro va l’augurio di buon lavoro".