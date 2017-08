Frascati: due nuovi assessori per il sindaco Mastrosanti

La giunta del Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti è ora al completo. Nel fine settimana appena trascorso il primo cittadino ha nominato due nuovi assessori, completando così la squadra di governo.

Si tratta di Giancarlo Giombetti, delegato alle Politiche Ambientali ed Efficientamento Energetico, Decoro Urbano, Parchi e Giardini, Tutela degli Animali, e di Claudio Marziale, delegato allo Sport, Viabilità e Parcheggi. Entrambi hanno rivestito in passato incarichi amministrativi nel Comune di Frascati. Giancarlo Giombetti, attualmente impiegato in Regione Lazio, è stato Consigliere comunale dal 1990 al 1999. Claudio Marziale, libero professionista, è stato Consigliere comunale dal 2004 al 2014.

"Con la nomina di Giancarlo Giombetti e Claudio Marziale ho proceduto al completamento della compagine di Giunta, tenendo presenti le esigenze amministrative che in questi due primi mesi di Consiliatura si sono manifestate e che necessitano di maggiore attenzione - ha dichiarato il Sindaco Roberto Mastrosanti -. I neoassessori hanno maturato in passato esperienze amministrative e politiche nella nostra Città e hanno manifestato entrambi grande entusiasmo e volontà di mettersi a disposizione della nostra comunità, per vivere a pieno e con grande senso di responsabilità gli oneri che il nuovo ruolo impone loro".

"Sono sicuro che sapranno esserne all’altezza in linea con gli obiettivi che insieme all’intera Maggioranza di governo, che ha sostenuto la mia elezione, ci siamo imposti nella consapevolezza che ogni risposta da dare ai nostri concittadini si basa sul nostro corretto e ben operare. A loro vanno i miei auguri di buon lavoro. A completamento della squadra di governo - conclude il Sindaco Mastrosanti - verranno ufficializzate a breve le ulteriori deleghe conferite a Consiglieri comunali e ad alcuni cittadini, con il compito di coadiuvare il Sindaco e gli Assessori nella analisi e nello studio di materie specifiche".