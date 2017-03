Frascati: divieto di accattonaggio, arriva l'ordinanza

Alcuni giorni fa il candidato sindaco di Frascati Futura, Mirko Fiasco aveva sollevato la questione del fenomeno dell'accattonaggio molesto nel centro urbano di Frascati e aveva scritto al Commissario straordinario Bruno Strati per chiedere di affrontare la questione.

“Molti cittadini lamentano atteggiamenti poco consoni ad uno stile di vita democratico e civile”, aveva dichiarato Fiasco sulla questione dell'accattonaggio.

Il Commissario Strati ha deciso, così, di emanare un'ordinanza per vietare l'accattonaggio in tutto il centro urbano fino al mese di ottobre prossimo, per tutelare i rapporti sociali, per porre rimedio alle situazioni di disagio provocate da persone dedite all’accattonaggio nell’area urbana.

Tale ordinanza riguarda tutto il territorio comunale, ed in particolare le aree prospicienti: la Cattedrale in Piazza San Pietro e gli altri luoghi di culto; gli ingressi degli esercizi commerciali e di pubblici esercizi; agli uffici pubblici e gli istituti bancari, compresi bancomat; le casse automatiche di aree di sosta o parcheggio e i relativi parcometri e le intersezioni stradali.

“L’ordinanza è a tutela della collettività e – si legge in una nota di stampa del comune- nel contempo, a sostegno delle persone disagiate costrette a mendicare, con impiego di minori e disabili. La Polizia Locale, qualora accerti la presenza di persone dedite all’accattonaggio, provvederà alla loro identificazione e segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di Frascati. Tali interventi consentiranno di porre in essere azioni finalizzate alla salvaguardia della dignità umana, verificando eventuali situazioni di sfruttamento da parte di individui senza scrupoli”.