I Castelli Romani si tingono di rosa con il Giro D'Italia

E’ stato ufficializzato il percorso definitivo della tappa del Giro d’Italia che il prossimo 14 maggio porterà i ciclisti della carovana rosa da Orbetello fino a Frascati passando per i vicini comuni dei Castelli Romani.

Le strade interessate dalla corsa

Ecco le strade interessate dalla corsa e dalla Carovana Rosa, dallo svincolo della Casilina fino all’arrivo a Frascati, previsto intorno alle 17,32.

COLONNA: via Roma e via Frascati

MONTE COMPATRI: via Frascati-Colonna, sottopasso A1 DIR, via Frascati-Colonna

MONTE PORZIO CATONE: via Frascati-Colonna

FRASCATI: via di Colonna, via di Pietra Porzia, via di Santa Croce, via della Cisternole, via Livio Gratton, via Enrico Fermi, via Tuscolana, rotatoria di via Vittorio Veneto (Ospedale),

via Vittorio Veneto (carreggiata contromano)

ARRIVO: via Vittorio Veneto (carreggiata contromano)

Le modifiche alla viabilità

In considerazione del percorso definitivo della tappa di arrivo del Giro d’Italia, prevista per martedì 14 maggio, il Comune di Frascati informa delle seguenti limitazioni alla viabilità e alle attività, che saranno disciplinate da apposita Ordinanza:

il capolinea del Cotral dalle ore 20 di lunedì 13 maggio 2019 fino alle ore 15 di mercoledì 15 maggio sarà spostato a Cocciano in Piazza San Giuseppe Lavoratore. Un servizio di bus navetta, a cura di Schiaffini, garantirà i collegamenti da Cocciano fino al Piazzale della Stazione;

il Capolinea del Trasporto Pubblico Locale di Frascati sarà spostato da Piazza Marconi al Piazzale della Stazione nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019;

non sarà possibile effettuare la fermata dei pulmini Ini e Inpdap in piazza Marconi, pertanto nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 maggio tale fermata sarà nel Piazzale della Stazione;

la sosta dei taxi da via Senni sarà spostata in Via Armando Diaz, il 14 e il 15 maggio 2019, per consentire l’uscita degli stessi da Via Vincenzo del Grande;

non sarà possibile raggiungere gli ambulatori della Asl Rm 6 di Via Enrico Fermi nel pomeriggio del 14 maggio 2019.

Accesso alle stazioni ferroviarie e alla strutture sportive

Ci saranno difficoltà a utilizzare la Stazione FF.SS. di Frascati Centro nella giornata di martedì 14 maggio e la stazione FF.SS. di Tor Vergata nelle ore concomitanti il passaggio della Carovana Rosa, il cui arrivo è previsto a Frascati per le 17,30.

Le attività sportive che riguardano i Campi sportivi “VIII Settembre” e “Amedeo Amadei” (ex Mamilio) e quelle della Palestra comunale di via Conti di Tuscolo (ex Gil), dovranno essere sospese nella giornata di martedì 14 maggio 2019.

La piscina delle Maestre Pie Filippini in via Minardi non sarà raggiungibile dalle ore 15,30 alle ore 17,30 circa, in concomitanza con il passaggio della Carovana Rosa e la chiusura al traffico della strada.