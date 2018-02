Frascati: al via il progetto di prevenzione e inclusione sociale nelle scuole "Apiss"

“Apiss: Attività di Prevenzione e Inclusione Sociale nelle Scuole” è il progetto che coinvolgerà gli alunni delle scuole di Frascati. Il progetto è stato elaborato dalla Polizia locale avvalendosi della collaborazione di quattro associazioni e dell’Istituto “Enrico Fermi” di Frascati, ciascuno dei quali gestirà in autonomia la parte di propria competenza. Le associazioni sono: il Centro Alfredo Rampi Onlus, l’Associazione Culturale Semintesta Onlus, l’Associazione Sostegno Donna Onlus e l’Associazione Panta Rei.

Le attività prevedono interventi didattico-educativi, in partenariato con gli istituti scolastici e le associazioni del privato sociale, per creare una rete di solidarietà e cooperazione all’interno della comunità scolastica, contribuendo così a consolidare le funzioni educative della scuola e caratterizzando al tempo stesso gli istituti come luoghi sicuri, inclusivi e in grado di prevenire episodi di prepotenza, violenza, disordine urbano e insicurezza stradale.

"Il progetto Apiss rappresenta un percorso unico per la sua complessità e multidisciplinarietà - ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali Alessia De Carli -. L'obiettivo è quello di accompagnare ragazzi di ogni ordine e grado scolastico, verso una migliore consapevolezza delle proprie responsabilità, attraverso l'esperienza e la riflessione sul significato di cittadinanza, di sicurezza e di convivenza civile. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Franco D’Uffizi, la Consigliera delegata Paola Gizzi, la Polizia Locale e in particolare il tenente Di Mattia, i Servizi Sociali e le Associazioni per aver reso possibile il progetto Apiss".

"Del progetto Apiss mi piace soprattutto il fatto che coinvolge tutto il mondo della scuola, dalla primaria alle superiori, creando un’importante continuità e conducendo i giovani fino quasi all’ingresso dell’età adulta - è il commetto la Consigliera delegata alla Scuola Paola Gizzi -. Questo consentirà di formare cittadini consapevoli, più attenti alle relazioni interpersonali e capaci di situarsi nella società in modo positivo".