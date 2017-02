Il Re Popone e la sua consorte aprono il Carnevale di Frascati 2017

Domenica 19 febbraio 2017 alle ore 14,30 con la consegna in piazza delle Scuole Pie delle Chiavi della Città da parte del Commissario Straordinario Bruno Strati al Re Popone e alla di lui consorte, avrà ufficialmente inizio l’edizione 2017 del Carnevale di Frascati.

Quattro le giornate previste dal programma con le tradizionali sfilate delle maschere e dei carri allegorici. Domenica 19 febbraio, giovedì 23 febbraio, domenica 26 febbraio e martedì 28 febbraio.

Il corteo sarà aperto dalla Banda Musicale Corbium di Rocca Priora, che accompagnerà tutte e quattro le sfilate, fino alla tradizionale cremazione del Pulcinella. Il corteo sarà animato dalla Carrozza del Re e della Regina del Carnevale, da 3 grandi carri allegorici, il cui tema sarà quello dei colori, del circo e naturalmente di Pulcinella, e da un quarto di dimensioni minori che tratterà il tema di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Come lo scorso anno ci saranno due spettacoli pirotecnici di assoluto rilievo: domenica 26 febbraio alle 18 e, in chiusura di manifestazione, martedì 28 febbraio alle ore 18,30.

Per consentire l’accessibilità al centro cittadino, nelle 4 giornate di sfilate, a partire dalle ore 14 e fino alle ore 19 (martedì 28 fino alle 20), saranno disponibili bus navetta, messi a disposizione gratuitamente da Schiaffini Travel, che partiranno da Cocciano ogni 20 minuti e passeranno nei parcheggi di scambio di Cocciano (in piazza San Giuseppe Lavoratore), di via Sulpicio Galba (vicino al parcheggio della Asl) e nel piazzale interno di Villa Sora, che per l’occasione resterà aperto, grazie alla collaborazione con il Direttore di Villa Sora Don Francesco Marcoccio. I visitatori potranno così parcheggiare gratuitamente e raggiungere facilmente il centro cittadino.

Il controllo della viabilità cittadina sarà assicurato dalla Polizia Locale, con il sostegno della Polizia Provinciale, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. Saranno presenti anche unità di primo intervento della Croce Rossa Italiana.