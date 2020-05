Riaccendiilcinema, anche le sale dei Castelli Romani accendono le loro insegne

Da Frascati a Velletri per una sera si sono accese le insegne delle sale cinematografiche dei Castelli Romani per partecipare al flash mob organizzato da ANEC, l'Associazione Nazionale esercenti cinema, in contemporanea con la serata dei David Donatello, in diretta su Rai 1 per dare un segnale simbolico della volontà di ripartire delle sale cinematografiche.

#riaccendiilcinema è l'ashtag utilizzato sui social durante la manifestazione che ha voluto da un lato omaggiare il cinema itailano ma soprattutto lanciare un messaggio: i gestori delle sale cinematografiche debbono essere sostenuti per continuare ad offerire a tutti noi la bellezza dei film e l’atmosfera della visione insieme a tanta gente, come ha scritto sui social l'ex primo cittadino di Genzano Flavio Gabbarini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei Castelli Romani hanno aderito alla protesta il cinema Politeama di Frascati, il cinema Cynthianum di Genzano e il cinema Augustus di Velletri.