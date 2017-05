Frascati: firmato il protocollo d’intesa per il decoro urbano nel centro storico

Solo alcune settimane fa la lettera di un residente del centro storico di Frascati aveva acceso i riflettori sul degrado, l'abbandono di rifiuti, la movida selvaggia che deturpavano il borgo frascatano.

La risposta dell'amministrazione comunale con il Commissario Straordinario Bruno Strati non si è fatta attendere. Già alcuni giorni dopo la denuncia dei residenti apparsa sui principali giornali locali, in occasione del rinnovo delle concessioni di suolo pubblico ai locali commerciali era stata istituita una task force per garantire il rispetto dei parametri delle autorizzazioni rilasciate per effettuare verifiche durante il periodo estivo sui permessi in possesso dei gestori, il rispetto delle distanze assegnate e i titoli commerciali autorizzativi.

In ultimo lo scorso venerdì 5 maggio è stato firmato un apposito protocollo d'intesa tra amministrazione comunale, Caritas Diocesana di Frascati, Azienda Speciale STS Multiservizi e la UIF Associazione Unione Imprese Frascati, finalizzato alla realizzazione di interventi migliorativi del decoro urbano nel centro cittadino e per la cura e la custodia dei servizi igienici pubblici, attraverso iniziative di inclusione di soggetti adulti con fragilità sociale.

"Con questo Protocollo intendiamo valorizzare il centro storico di Frascati e il suo patrimonio artistico, monumentale, pubblico e privato, effettuando interventi di pulitura e di manutenzione generale, volti alla rimozione del degrado urbano - ha dichiarato il Commissario Strati -. Inoltre, il protocollo permetterà di realizzare positive sinergie tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni cittadine al fine di esercitare un controllo continuo e diffuso sul decoro urbano".

Con la sottoscrizione del documento la Caritas si impegna a individuare e a comunicare all’Azienda Speciale del Comune di Frascati STS Multiservizi, le persone beneficiarie dei progetti formativi di reinserimento nel mondo lavorativo, prediligendo soggetti bisognosi, in stato di indigenza, difficoltà economica e/o familiare. L’STS Multiservizi stipulerà con il Centro per l’Impiego, i tirocini con i soggetti individuati dalla Caritas Diocesana, corrisponderà il rimborso spese e sosterrà i costi della sicurezza e assicurativi. Infine fornirà i prodotti per la pulizia per i servizi igienici pubblici. Da parte sua l’Associazione Unione Imprese si impegna a contattare e coordinare gli amministratori dei condomini privati disponibili, per programmare gli interventi di pulizia dei muri esterni. Il Comune di Frascati, insieme con la Uif, individuerà gli edifici pubblici e privati che richiedono interventi di ripulitura.