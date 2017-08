Frascati: bonificata dai rifiuti abbandonati la linea ferroviaria

Intervento straordinario di Ferrovie dello Stato per la bonifica e la pulizia dei cigli dei binari della tratta ferroviaria Roma-Frascati dove erano stati abbandonati diversi sacchi di rifiuti.

Gli interventi di pulizia e taglio delle erbe infestanti hanno riguardato tutti i terreni adiacenti il tratto ferroviario Frascati-Ciampino, che sono di esclusiva pertinenza di FS. Nei prossimi giorni si concluderranno anche gli interventi di sistemazione dei cigli della tratta Roma-Cassino, ricadenti nel Comune di Frascati e sempre di pertinenza di Ferrovie dello Stato.

“L’intervento effettuato dalle Ferrovie dello Stato, supervisionato dai Consiglieri comunali Matteo Angelantoni e Gelindo Forlini, che hanno curato i rapporti con le FS e che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, ha permesso di rimuovere anche alcune discariche abusive nascoste tra le piante”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Mastrosanti.

La richiesta di bonifica dei binari è stata richiesta dall’amministrazione comunale nell’ambito di una più ampia azione di lotta all’abbandono dei rifiuti: “Si tratta di un intervento esemplificativo e importante, attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende manifestare la propria volontà di prestare massima attenzione nella lotta e prevenzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive, atti di inciviltà che offendono l’intera comunità, incrementando le attività di decoro e pulizia anche delle zone più periferiche della città", spiega il sindaco.

"In questa direzione vanno anche gli interventi in via di Vermicino, fatti eseguire direttamente dall’Amministrazione e finalizzati alla rimozione di rifiuti lungo i cigli stradali, con i quali stiamo cercando di dare risposte anche in quelle situazioni in cui le competenze sarebbero di altri Enti e che contiamo man mano di estendere in altre aree periferiche della città. Infine, - conclude il Sindaco Mastrosanti - è in fase di pianificazione l’avvio delle attività di controllo del territorio con strumenti di videosorveglianza, che aiuteranno nella prevenzione e sanzione del fenomeno”.