Rugby Frascati union 1949, la Bucciarelli tra le convocate dell’italia under 18 seven

Frascati (Rm) – Nella passata stagione è stata tra le protagoniste nel gruppo dell’Under 16 femminile del Rugby Frascati Union 1949 che è arrivata fino alle finali nazionali e ora “passa alla cassa”. Mayra Bucciarelli, apertura o centro classe 2000, rappresenterà il movimento “rosa” del club tuscolano al prossimo raduno della Nazionale Under 18 Seven. L’appuntamento è fissato a Cantalupa (in provincia di Torino) tra l’11 e il 14 settembre prossimi quando la Bucciarelli, inserita in un gruppo di 24 elementi, si giocherà le sue carte per convincere il commissario tecnico azzurro Di Giandomenico a convocarla nelle “magnifiche dodici” che il 16 e 17 settembre si giocheranno il prestigioso “Women’s Seven Under 18 Championship” a Vichy (in Francia). «Quando è arrivata la notizia non volevo crederci – ha detto la Bucciarelli – Sono felicissima e onestamente anche un po’ preoccupata per quello che mi aspetta. Io, comunque, riesco a far tesoro di qualsiasi nuova opportunità quindi cercherò di dare il massimo durante questa avventura anche se ad agosto ho staccato un po’ dagli allenamenti». Recentemente la Nazionale di rugby femminile ha centrato un ottimo nono posto al mondiale e la Bucciarelli guarda all’esempio delle più grandi con ammirazione. «Mi trasmettono coraggio perché il rugby femminile in Italia deve lottare ancora contro tanti stereotipi. Per questo ringrazio il Rugby Frascati Union 1949 per aver creduto nel progetto della “palla ovale rosa” e aver voluto investire risorse umane ed economiche per lo sviluppo del nostro gioco in questo territorio». Anche dalla parole di Maria Cristina Tonna, suo allenatore nell’Under 16, traspare un grande orgoglio per la convocazione della Bucciarelli. «Mayra è una ragazza molto determinata e metodica, nello sport come nella scuola e nella vita di tutti i giorni. Ha una grande passione per il rugby e merita assolutamente questo palcoscenico, poi se arriverà anche la convocazione per il “Women’s Seven Under 18 Championship” la festa sarà completa».