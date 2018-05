Frascati: sciopero della raccolta dei rifiuti, vietato buttare la spazzatura

"In attesa del ripristino del regolare servizio di raccolta dei rifiuti, al momento non preventivabile, si invita la Cittadinanza ad evitare l'esposizione dei rifiuti", così il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti ha invitato i cittadini ad avere pazienza sulla crisi dei rifiuti che la città tuscolana sta vivendo da tre giorni a causa dello sciopero dei dipendenti di Lazio Ambiente, in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi del mese di aprile.

Nonostante l’Amministrazione comunale abbia sempre sostenuto le ragioni dei lavoratori, curando il puntuale pagamento dei Servizi a Lazio Ambiente, è dovuta intervenire con un'ordinanza contingibile e d'urgenza con la quale è stato affidato ad una società terza il servizio di raccolta dei rifiuti conferiti in Città.

"Abbiamo, dopo anni di inerzia, avviato i procedimenti necessari a garantire per il futuro un servizio adeguato alle aspettative della Città, tenendo presente l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali - si legge in una nota di stampa dell'amministrazione comunale - Per questo non può accettare che una protesta, seppure comprensibile, venga attuata con modalità tali da mortificare la città, la cittadinanza, gli operatori commerciali e le migliaia di utenti e visitatori, che quotidianamente usufruiscono di servizi e delle attività cittadine".

Intanto l'opposizione con il consigliere Mirko Fiasco ha sollevato la polemica politica relativa alla scelta della società che dovrebbe supplire alla raccolta dei rifiuti che sembrerebbe essere la cooperativa 29 giugno, coinvolta in passato nelle inchieste giudiziarie note come "mafia capitale".