Frascati: sciopero dei netturbini il 9 febbraio, possibili disagi

Sciopero in vista per gli operatori ecologici della Lazio Ambiente che effettua il servizio di nettezza urbana a Frascati. La società sta vivendo negli ultimi mesi una seria crisi gestionale e sono a rischio centinaia di posti di lavoro.

A tutela dei posti di lavoro le organizzazioni sindacali territoriali del F.P. Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel hanno proclamato una giornata di sciopero per i servizi di igiene ambientale, svolti dallasocietà Lazio Ambiente Spa, garantendo per legge i soli servizi minimi essenziali. La giornata di sciopero è prevista per giovedì 9 febbraio 2017.

Il Commissario Straordinario Bruno Strati ha pertanto richiesto all’Azienda Speciale Sts Multiservizi di prevedere una squadra di operai in caso di necessità urgenti.