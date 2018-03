Frascati: uno spazio dedicato alla memoria delle donne vittime di femminicidio

Frascati avrà presto un luogo pubblico dedicato alle donne vittime della violenza. E' questa la decisione presa a ridosso della Festa delle donne dal Consiglio Comunale, che dopo un'intensa discussione, ha deciso all'unanimità di rendere omaggio a tutte le donne vittime del femminicidio avviando l'iter procedurale per l'individuazione di uno spazio simbolico in Città. L'idea di un luogo pubblico nasce dalla volontà di voler sensibilizzare la cittadinanza su un tema di forte attualità particolarmente sentito.

“Ringrazio i membri dell'opposizione -spiega il Presidente del Consiglio Franco D'Uffizi- per aver presentato una mozione importante e delicata recepita immediatamente dall’Amministrazione che già nel mese di marzo ha avviato moltissime iniziative atte a porre l’attenzione su un fenomeno purtroppo tanto esteso e radicato”. Soddisfazione espressa anche dalle Assessore e dalle Consigliere comunali. Si è deciso inoltre di istituire un tavolo tecnico che si occuperà delle tematiche rosa.

A tal proposito l'Assessore alla Cultura Emanuela Bruni ha calendarizzato nel mese di Marzo un incontro sulle questioni demografiche con l'obiettivo di far emergere la situazione socio economica delle donne residenti a Frascati.

La soddisfazione del Partito Democratico

Soddisfatta anche la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Francesca Sbardella: "Abbiamo sempre detto che saremmo stati un'opposizione seria e costruttiva, mai strumentale. E il consiglio comunale ne è stata la riprova. Molte delle proposte presentate dal consigliere Travaglini e dalla sottoscritta sono infatti state accolte dalla Maggioranza, che ne ha riconosciuto l'importanza. Penso ad esempio all'intitolazione di un luogo pubblico alle donne vittime di violenza per il quale presentammo una mozione il 22 novembre scorso, chiedendo di avviare l'iter di dedicazione come gesto concreto di commemorazione e di monito di una delle più aberranti piaghe della nostra società".

Un mese di eventi dedicato alle donne

In occasione della Festa Internazionale delle Donne l’Amministrazione Comunale di Frascati ha organizzato una serie di iniziative socio culturali che mettono al centro dell’attenzione le Donne e il territorio Tuscolano. Oltre alle numerose iniziative (mostre, letture, cinema, spettacoli) che si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale e le Scuderie Aldobrandini saranno organizzati tre incontri dibattito che affronteranno i temi dell’innovazione, del turismo e dell’imprenditoria femminile.