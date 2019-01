Frascati: un ulivo per Micky, la giovane studentessa scomparsa a 14 anni

"Un ulivo per Micky", questa mattina si è tenuta a Frascati la cerimonia di intitolazione di una pianta di ulivo, dedicata a Michela Perai, studentessa di 14 anni che ha avuto la possibilità di frequentare il Liceo classico Marco Tullio Cicerone solo per poche settimane, perché affetta da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA). Michela è scomparsa lo scorso 4 novembre 2018 e per ricordarla i suoi compagni di classe hanno chiesto all'amministrazione comunale di piantare un ulivo in sua memoria.

"La storia di Michela e dei suoi genitori, di come hanno affrontato la lunga e drammatica malattia, mi ha colpito profondamente - ha dichiarayo il Sindaco Roberto Mastrosanti -. La voglia di Michela di frequentare il Liceo Classico era immensa e, nonostante la malattia, lei ha trovato la forza e la dignità di seguire dalla fine di settembre le lezioni del primo anno. Purtroppo alla fine di ottobre le cose sono precipitate ed è scomparsa il 4 novembre".

"L’Amministrazione comunale ha ritenuto importante aderire al desiderio della Dirigenza scolastica del Liceo Classico, dei professori, dei compagni di classe e delle loro famiglie di piantare un albero di ulivo all’interno di Villa Sciarra a perenne ricordo di questa coraggiosa e sfortunata ragazza. Ringrazio l’Ufficio Ambiente Comunale e la STS per aver individuato l’ulivo e aver curato le operazioni di messa a dimora".