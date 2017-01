Chef Rubio mantiene la promessa e porta "Unti e Bisunti" nei Castelli Romani

Tre anni fa Chef Rubio, originario di Frascati e diventato noto per le sue trasmissioni sul canale televisivo Dmax, in un'intervista rilasciata al nostro giornale lo aveva detto: "Vorrei portare Unti e Bisunti nei Castelli Romani". Missione compiuta perchè nel suo biofilm andato in onda su Dmax prima di Natale "Unto e Bisunto", Chef Rubio non ha potuto non fare tappa nella sua Frascati e sfidare i ristoratori locali sul prodotto per eccellenza dei Castelli Romani, la porchetta.

Turisti e visitatori conoscono la porchetta e le fraschette di Ariccia, ma pochi sanno che questo prodotto della gastronomia locale è tipico di tutti i Castelli con diverse ricette e metodi di preparazione e soprattutto le famose fraschette (lo dice il nome) nascono storicamente proprio a Frascati, dove si vendeva il buon vino bianco ai romani e agli avventori. I vignaioli frascatani erano soliti apporre una frasca fuori dalla cantina ad indicare che il vino nuovo era pronto.

Chef Rubio, nelle scene del film, si sporca le mani come solo lui sa fare per preparare la carne di maiale porchettata che va massaggiata "come una donna" e condita con aglio, pepe, rosmarino e sale. Ovviamente per chi non avesse visto il film sulla vita di Chef Rubio non vogliamo svelare chi sarà a vincere le consuete sfide culinarie che caratterizzano la trasmissione "Unti e Bisunti".

Il cuore del borgo di Frascati, il suo centro storico, i suoi antichi forni sono il set ideale in cui è stato girato il fim di Rubio e naturalmente insieme alla porchetta non poteva non essere protagonista, la "pupazza frascatana", il tipico dolce al miele rappresentante una donna a tre seni (due per il latte e il terzo per il vino) che leggenda popolare vuole portare fortuna.

Che dire buona visione del film (visibile su Dplay) e soprattutto buon appettito con i sapori e i prodotti tipici dei Castelli Romani, rappresentati al meglio dalle avventure ai fornelli di Chef Rubio.