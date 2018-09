Frascati: nuova viabilità sperimentale su Largo Pentini

Novità per gli automobilisti a Frascati che sicuramente negli ultimi giorni hanno potuto prendere dimestichezza con la nuova viabilità che interessa la zona di Largo Pentini e le vie adiacenti.

La viabilità sperimentale è stata introdotta per risolvere le problematiche della sicurezza del transito pedonale e veicolare, che da sempre caratterizzano questo quadrante della città di Frascati, nonché a disporre il senso unico su via di Borgo San Rocco, strada che soprattutto nei fine settimana è congestionata. La via è oggi percorribile per le vetture provenienti da Largo Pentini solo verso via del Castello. Ad allestimenti ultimati, Largo Pentini risulterà migliorata anche in termini di arredi urbani.

"Tale intervento ha comportato un incremento dei posti auto del quadrante e, al fine di sostenere le attività commerciali presenti e di agevolare i genitori degli alunni della Scuola, si sono predisposti 6 stalli a disco orario, con sosta massimo di 30 minuti, per indurre una maggiore rotazione degli utenti", si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunale.

"È quindi in corso una fase sperimentale, per verificare l’efficacia delle innovazioni introdotte dall’Amministrazione comunale, considerando la necessità di un tempo fisiologico per i cittadini per assimilare e prendere confidenza della nuova viabilità".

Intanto trai residenti di Frascati c'è malumore per i nuovi sensi di marcia:

"Molti automobilisti fanno confusione forse la segnaletica è poco chiara"

"Tra due settimane riaprono le scuole....lì ci divertiamo. Già prima era caotico, figurati adesso. Chissà dove si metteranno i genitori in macchina, già parcheggiate in doppia fila prima, figuriamoci adesso".

"Ma nessuno parla dell'impatto estetico, Gia la zona è brutta con tutti questi segnali e oscena. Per me bastava un grande vaso Con un bel albero. Sembra sia obbligatorio fare cose brutte chi ci perde è frascati sempre più decadente".

Sono solo alcune delle opinioni espresse sulla pagina facebook del sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti.