Suona la tromba al cimitero per la moglie morta: la melodia incanta e il video diventa virale

Il suo della tromba che penetra fino ad arrivare dritto al cuore. Il video, meno di un minuto, ripreso da Simona e postato sui social in poco tempo ha fatto il giro del web raccontando la storia di quell'uomo che, per omaggiare la moglie che non c'è più, si reca tutte le settimane al cimitero nuovo di Frascati suonando una melodia per ricordarla e rimembrare ancora il loro amore.

"Non conosco il suo nome, ma tutte le domeniche alle 10 viene al cimitero nuovo di Frascati e, davanti al loculo della moglie, per circa mezz'ora le suona la tromba. Una volta mi ha detto che la omaggia in questo modo perché si sono conosciuti, da ragazzi, in un locale dove lui suonava e si sono innamorati. Prima di Natale le ha dedicato tutte musiche natalizie. Ciao musicista innamorato, auguri a te e alla tua signora che non c'e più", ha scritto Simona postando il video.