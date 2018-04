I vini di Frascati apprezzati al Vinitaly 2018

La scorsa domenica i vini di Frascati sono stati protagonisti dell'edizione 2018 del Vinitaly con un evento speciale nel padiglione della Regione Lazio “Frascati Superiore DOCG, ambasciatore di un territorio”, in cui il sindaco Roberto Mastrosanti ha illustrato i progetti pensati dall’Amministrazione Comunale per difendere e valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale, uno strumento produttivo importante per la difesa del territorio e la promozione del tessuto turistico, culturale ed economico Tuscolano.

"Stiamo lavorando per raccordare tutta la filiera vitivinicola locale. Un lavoro sinergico con il Consorzio, La Strada dei Vini e i produttori Frascatani. Vogliamo valorizzare il Vino di Frascati e per questo stiamo mettendo in campo idee e azioni importanti. Ringrazio per la vicinanza la Regione Lazio e L'Arsial. A breve comunicheremo l'avvio di un progetto importante. L'esperienza di Verona e del Vinitaly 2018 è stata davvero illuminante. Giornalisti di settore, stakeholder, sommelier hanno apprezzato il Vino di Frascati, che rappresenta per noi un prodotto d'eccellenza al pari dell'arte, la cultura, i paesaggi e la ricerca", ha dichiarato il primo cittadino a margine dell'evento.

“Desidero ringraziare il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati e l’Amministratore di Arsial Antonio Rosati per aver voluto dare spazio alla Comunità di Frascati - ha concluso - Abbiamo lavorato molto per questo insieme al Consorzio ed ai produttori perché crediamo fortemente nelle potenzialità del prodotto del nostro territorio come volano di sviluppo territoriale”.