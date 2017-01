Genzano: il 9 gennaio riapre la scuola dei Landi

Il nuovo anno per le famiglie di Genzano che vivono nel quartiere dei Landi si apre con una buona notizia: il prossimo 9 gennaio riprendono le attività scolastiche presso il plesso scolastico “Landi”, sospese dal 15 novembre 2016 per la necessità di adeguare gli edifici agli standard di sicurezza.

Nel corso di questi quasi due mesi sono stati completati gli interventi di sondaggi e verifiche necessarie al rilascio del Certificato prevenzione incendi, come da programmazione predisposta dal Comune di Genzano per il miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici e delle scuole.

Nell'ultima parte del 2016 gli studenti del plesso dei Landi avevano frequentato le lezioni nella sede momentanea della scuola "Locatelli" in Piazza Frasconi grazie anche a un servizio di trasporto tra il quartiere periferico e il centro di Genzano.

“Quella dei Landi – ha dichiarato il sindaco Daniele Lorenzon – è solo una delle azioni dell’Amministrazione sulla strada della messa in sicurezza degli edifici scolastici, secondo una programmazione già in atto e che parte dalla constatazione della carenza di certificazioni di agibilità nonostante, è bene ricordarlo,siano richieste dalla Legge da più di trent’ anni. Auguro buon rientro a scuola agli alunni del plesso Landi, porgendo un particolare ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per il superamento del momentaneo disagio”.