Genzano: tutto pronto per il Carnevale, tanti eventi per tutte le età

Tutto pronto a Genzano per il Carnevale 2017. Quattro giorni di eventi e festeggiamenti per tutte le età. Domenica 19, giovedì 23 (Giovedì Grasso), domenica 26 e martedì 28 febbraio (Martedì Grasso), la Città dell’Infiorata si veste a festa per portare gioia, spensieratezza e divertimento a grandi e piccoli. Quattri appuntamenti da non perdere che si apriranno con il tradizionale discorso di Re Carnevale e termineranno con il suo corteo funebre.

Ricco il programma di eventi messo a punto dall’Amministrazione, insieme agli uffici comunali competenti e la collaborazione di cittadini volenterosi e associazioni locali. Tra le iniziative: le attesissime sfilate dei quattro carri allegorici che rappresenteranno le Maschere italiane, le Tartarughe ninja, la nave dei Rioni di Genzano e la Clash Royale, e ancora show di magia, musica, esibizioni di danza, truccabimbi, show di bolle giganti, sculture di palloncini, esibizioni di majorettes e sbandieratori, degustazioni gastronomiche e mercatini, per finire una divertentissima Scoriandolata finale e un originale concorso di maschere allegoriche con l'apposito hashtag #ACARNEVALETUTTINSIEMEVALE.

“Per tutti e per tutte le età, toccando diverse zone della città – commenta Lorenzon, al suo primo Carnevale da sindaco di Genzano – Come per le precedenti manifestazioni, anche la festa più allegra dell’anno abbiamo voluto che si svolgesse nel segno della partecipazione corale dei genzanesi, dimostrata in questo caso fin dalla preparazione dei carri allegorici a cui hanno preso parte non solo i maestri carristi, ma anche cittadini e consiglieri comunali".

"All’insegna della condivisione, quindi, salvando le tradizioni per guardare avanti con fiducia. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per una buona riuscita degli eventi: le associazioni, i carristi, le scuole di danza, gli alunni della scuola primaria e materna che sfileranno il Martedì Grasso, le attività produttive del territorio e chi ha ci dato fiducia sostenendo economicamente e in beni materiali gli eventi”, ha concluso il sindaco.