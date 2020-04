Genzano: l'Infiorata 2020 non si farà, si pensa a un'edizione virtuale

Una delle manifestazioni simbolo dei Castelli Romani, la tradizionale Infiorata di Genzano quest'anno non si terrà. L'epidemia di Coronavirus ferma per quest'anno l'attività dei mastri infioratori. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi.

"L’Amministrazione informa che l’Infiorata quest’anno non potrà essere realizzata nella sua splendida forma tradizionale, la decisione è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione del Covid-19", si legge in una nota di stampa.

Come gran parte della vita ai tempi del Coronavirus, anche l'Infiorata potrebbe svolgersi in modo virtuale: "Si sta valutando la possibilità di mantenere la manifestazione, il cui tema è 'Il sacro nell’arte, nella bellezza e nella natura', realizzandola esclusivamente in modalità virtuale. Ci stiamo impegnando affinché la secolare tradizione, tratto distintivo di Genzano, sia preservata anche in questo momento particolarmente difficile per tutti", conclude la nota dell'amministrazione comunale.

