Genzano: si è dimesso l'assessore al bilancio Nicola Sciarra

Dopo appena 7 mesi dall'insediamento ufficiale, si registrano già le prime dimissioni nella giunta pentastellata di Genzano guidata dal giovane sindaco Daniele Lorenzon. A causa di impegni professionali, l'assessore al bilancio Nicola Sciarra ha rassegnato ha lasciato il suo incarico nella giunta genzanese.

“Ringrazio sentitamente Nicola Sciarra per aver contribuito con professionalità e spirito di servizio a porre le basi per il miglioramento della gestione delle finanze della città, in accordo con le linee programmatiche dell’Amministrazione da me rappresentata - ha dichiarato il sindaco Lorenzon dopo aver ricevuto le dimissioni irrevocabili - Rivolgo il mio personale ringraziamento, e quello di tutta la squadra di governo, soprattutto perché ha svolto il suo incarico in un momento storico particolare per la città di Genzano”.

Ora per la ricerca del nuovo assessore al bilancio l'amministrazione genzanese è pronta a ricevere candidature e curricula: “Da questo momento, vagliando attentamente i curricula, anche quelli già pervenuti alla mia attenzione lo scorso giungo, procederemo alla ricerca di un nuovo professionista al quale Sciarra passerà le consegne con dovuta attenzione, per garantire continuità e efficienza, impegnandosi inoltre a recarsi presso gli uffici comunali una volta a settimana fino all’approvazione del bilancio di previsione", ha spiegato il sindaco.

Queste le caratteristiche che il nuovo assessore al bilancio dovrà avere: "Il profilo del nuovo assessore risponderà ai requisiti tecnici che l’Amministrazione richiede; l’assessore che sarà individuato dovrà mettere a disposizione della comunità di Genzano competenze, tempo e dedizione per contribuire alla gestione della città e in particolare dell’area finanziaria che, come ben noto, presenta forti criticità, a cui con grandi sacrifici stiamo cercando di porre rimedio”.