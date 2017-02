Genzano: per San Valentino arriva il bacio più lungo a Piazza Frasconi

Per San Valentino a Genzano arriva "Kiss in time", il bacio più lungo per tutti gli innamorati. Il 14 febbraio tutti coloro che festeggeranno San Valentino presso i ristoranti di Genzano, aderenti all’iniziativa, dopo cena, riceveranno una pettorina con numero e potranno così partecipare, con iscrizione gratuita, al Kiss in time, il bacio più lungo, che si terrà in Piazza Tommaso Frasconi a partire dalle ore 22.00 e fino alle 24.00.

Come funziona il bacio più lungo? Le coppie iscritte dovranno baciarsi, restando in piedi, cercando di non "staccarsi", pertanto sono vietati semplici accostamenti di labbra, per il maggior tempo possibile a partire dal segnale dell'arbitro. I giudici decideranno di eliminare le coppie il cui bacio risulti "nullo", tale giudizio è insindacabile.

Il gioco terminerà quando l'ultima coppia rimasta in gioco smetterà di baciarsi. Alle 3 coppie più resistenti verrà consegnata un trofeo ciascuna e riconosciuti degli omaggi gentilmente offerti dai commercianti ed i ristoratori di Genzano di Roma.