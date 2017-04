Genzano: vietato morire a inizio settimana, il cimitero è chiuso il martedì

Fa discutere a Genzano la nuova ordinanza comunale che ha rimodulato gli orari di apertura del cimitero comunale. A partire dal prossimo 1° maggio il cimitero comunale sarà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 19, ma a differenza dell'orario attuale osserverà una "pausa pranzo" dalle 13 alle 15.30. Il sabato e la domenica rimane l'orario continuato dalle 8.30 alle 19. Durante l'inverno gli orari di apertura si accorciano e la chiusura è prevista alle 17.

Se fino ad oggi il cimitero ha sempre effettuato orario continuato a destare un acceso dibattito sulla rete è la prevista chiusura settimanale, il martedì e tra l'altro si specifica che le sepolture saranno possibile nei giorni di apertura solamente fino alle ore 16.

Critica l'opposizione, il consigliere comunale Luca Lommi del nuovo Movimento dei democratici e progressisti ha accusato la giunta di volre privare i cittadini genzanesi di "abitudini decennali colpiti nei sentimenti non avendo più la possibilità di visitare i propri cari in qualsiasi momento della giornata. Direi una ulteriore sciagurata idea da parte del governo del paese, siamo alla follia pura. Il Cimitero non è un Bar", ha chiosato il consigliere con un post su Facebook.

Il primo cittadino del M5s Daniele Lorenzon ha diramato una nota di stampa per spiegare le motivazioni del nuovo orario del cimitero comunale: "Sì è reso necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico per cercare di porre rimedio ad alcune problematiche che abbiamo riscontrato all'interno della struttura - spiega il sindaco - È stata una scelta dolorosa ma necessaria, dettata da esigenze organizzative e gestionali: stiamo cercando di fornire al personale incaricato della custodia del cimitero gli strumenti più efficaci e razionali per svolgere la funzione di controllo”.

“Siamo intervenuti in mancanza di una regolamentazione precisa che disciplina la gestione del corpo operaio e stiamo lavorando in un’ottica di gestione oculata del personale incaricato. Abbiamo incrementato il numero degli addetti da due a quattro per porre rimedio alle problematiche relative all’organizzazione interna del personale, all’esecuzione e alla gestione della manutenzione ordinaria – prosegue la nota –. A questo proposito, deve essere previsto un giorno di chiusura settimanale al pubblico, che sarà dedicato agli interventi di manutenzione della struttura. Per esigenze di tutela della pubblica incolumità, l’accesso alla struttura cimiteriale deve essere interdetto ai visitatori durante la giornata in cui si effettuano interventi di manutenzione”.

Il sindaco ha anche spiegato come si sta cercando una dislocazione per un magazzino e ufficio ad uso degli operai in servizio al cimitero e si stanno affrontando le problematiche legate alla parte più datata della struttura che è al momento senza elettricità.