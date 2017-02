Giacomo Tortorici è il nuovo direttore del Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani

Il consorzio del Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani ha un nuovo direttore, nominato in accordo con la Regione Lazio che ha puntato su un candidato esperto in cultura e turismo. Giacomo Tortorici, 43 anni, laureato in lettere con un Master in Relazioni Pubbliche Europee, dopo aver già lavorato in alcuni uffici stampa ed al Consorzio in qualità di bibliotecario e catalogatore, ha vinto un concorso in Regione Lazio come esperto di comunicazione ed educazione ambientale ed è stato responsabile di servizio al Parco dei Simbruini ed al Parco dei Castelli Romani.

In questa ultima esperienza ha avuto modo di approfondire e maturare interessanti esperienze di comunicazione e promozione territoriale culminate con il successo del progetto europeo Life Go Park, uno tra i soli undici progetti approvati dalla CE nell'ambito del programma Life+ “Informazione e Comunicazione”.

“La nomina di Tortorici rafforza la vocazione turistica del Consorzio SBCR – ha affermato il Presidente Massimo Prinzi – ma al contempo ci consente di affrontare con piglio ed energia nuova le sfide della comunicazione (soprattutto digitale) e della diffusione della conoscenza che sono proprie delle Biblioteche, il tutto rimanendo nel solco tracciato sapientemente dai suoi predecessori Ester Dominici e ancora prima Diego Cesaroni che voglio ringraziare a nome mio, dei Sindaci e dei cittadini dei Castelli Romani per aver saputo creare, costruire e consolidare un sistema bibliotecario e di supporto alle politiche culturali tale da essere considerato tra i migliori e all'avanguardia d'Italia”.