Inaugurata a Genzano la prima RSA Covid pubblica

Dopo il dilagare dei contagi da Covid-19 in diverse case di riposo per anziani, nasce a Genzano la prima residenza sanitaria assistenziale pubblica per malati di coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero.

La rete regionale delle RSA pubbliche conta altre tre strutture a Civitavecchia, Morlupo e Veroli. Le quattro strutture hanno avuto la la verifica da parte dello Spallanzani e sono state attrezzate in conformità con le linee guida del Ministero della Salute.

Già nella giornata di domani la struttura accoglierà i primi 20 pazienti delle RSA Covid positivi in modo da separarli da eventuali altri degenti nelle strutture per anziani regionali.

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha ringraziato tutti gli operatori sanitari dell'ASL Roma 6: "Noi dovevamo ridurre il contagio e le vittime, questi i nostri obiettivi. I dati al momento sono incoraggianti e ci spingono a rispettare le regole. La struttura di Genzano è la prima struttura pubblica RSA per i malati Covid per garantire la separazione con i non contagiati. Noi dobbiamo costruire un modello di sanità diverso per una lunga fase di convivenza con il virus con reparti ospedalieri dedicati alla malattia, medicina territoriale e di quartiere e misure straordinarie, tra cui l'obbligatorietà del vaccino anti-influenzale per gli over-65".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata odierna nell'Asl Roma 6, si registrano 11 nuovi casi positivi e tre decessi di tre donne di 92, 83 e 85 anni.