Elezioni 2020: Marco Massa si candida a Sindaco con la lista “Per Genzano”

In vista delle elezioni amministrative di primavera si delinea a Genzano il quadro dei candidati sindaco: arriva anche il candidato espressione del mondo civico.

Marco Massa è stato scelto come aspirante primo cittadino per la lista "Per Genzano": "Considerato che la partecipazione della società civile sia indispensabile per la crescita e lo sviluppo della nostra città, in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Genzano di Roma, intendiamo proporre la candidatura a Sindaco di Marco Massa - si legge nella presentazione del raggruppamento civico - Tale lista sarà aperta ad alleanze e contributi di tutti coloro che vorranno condividerne le linee programmatiche e l’obiettivo ultimo, che rimane il bene del paese senza interessi di parte".

Marco Massa, una vita da dirigente di azienda

Marco Massa nasce a Genzano il 6 Febbraio 1956, primo di 4 fratelli, da Mario detto “Palletta”, prima falegname poi piccolo mobiliere, e Alfonsa Pozzi, casalinga.

Si diploma perito elettronico all’ITIS di Velletri e si iscrive all’Università La Sapienza di Roma dove si laurea in Economia a Novembre 1981 con 110/110. A Febbraio 1982 inizia a lavorare in Procter & Gamble Italia come analista finanziario. Tutta la vita e la carriera lavorativa si svolge all’interno della P&G, multinazionale americana, ricoprendo vari incarichi nel settore Finanza e Controllo in Italia ed all’estero. L’ultimo incarico è stato quello di Direttore fiscale responsabile per la regione Europa Centrale e Meridionale.

Già membro del CdA della Holding del gruppo P&G in Italia, membro del Gruppo Fisco Internazionale di Confindustria, del CdA della BCC Colli Albani. Dal 1 Luglio 2019 è in pensione e non ricopre più tali incarichi.