Un master sul turismo e l'enogastronomia dei Castelli Romani

Un master su turismo ed enogastronomia per promuovere le eccellenze dei territori dei Castelli Romani: è il risultato dell'accordo tra la DMO Castelli Romani, l'ACT - Accademia Creativa Turismo e il Centro Studi CTS che presenteranno il Master di Specializzazione in Turismo Culturale ed Enogastronomico in un evento pubblico venerdì 21 aprile presso la Biblioteca di Genzano.

Il master, rivolto a giovani laureati, laureandi ed esperti professionisti nel mondo del turismo e dell'agroalimentare, si configura come un percorso didattico-esperienziale nel quale i corsisti apprendono le nozioni fondamentali della tecnica, della promozione e commercializzazione turistica, nonché imparano ad utilizzare gli strumenti della comunicazione (istituzionale e delle ITC) per la realizzazione di piani di marketing e di promozione turistica territoriale basata sulle produzioni e sulle eccellenze agroalimentari.

Un master per creare esperti in itinerari turistici per sfruttare l'immenso patrimonio del nostro Bel Paese, con precisi moduli didattici e project work finale del corso che verteranno sulla valorizzazione di alcuni piatti e prodotti tipici del territorio e della produzione agroalimentare castellana.