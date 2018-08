Scomparso Willy Becherelli, custode della memoria storica di Genzano

Decine e decine di messaggi di cordoglio sui social per ricordare la figura di Willy Becherelli, morto oggi all'età di 61 anni, e considerato da tutti il "custode" della memoria storica di Genzano che nel corso degli anni aveva raccolto fotografie, video e documentari sulla città dell'Infiorata.

L'amministrazione comunale in suo omaggio ha organizzato una piccola commemorazione pubblica: "Oggi è venuto a mancare Willy Becherelli, una figura importante per la nostra comunità, che ha contribuito a costruire un archivio con la storia di Genzano - scrive il sindaco Daniele Lorenzon in una nota di stampa - Ho ritenuto doveroso accogliere la richiesta che mi è pervenuta di svolgere all’interno di Parco Sforza Cesarini una piccola commemorazione – sabato 11 agosto alle ore 17:00 – per consentire a chi lo volesse di salutarlo per l’ultima volta. A nome di tutta l’Amministrazione e a titolo personale, desidero esprimere il mio cordoglio e la più sentita partecipazione ai suoi cari".

Tanti i messaggi di cordoglio sui social particolarmente toccanti quelli dell'ex assessore alla cultura Virginio Melaranci e dell'ex primo cittadino Flavio Gabbarini, che hanno perso un loro coetaneo e amico.

"Un amico ci ha lasciato troppo presto. Una persona ormai entrata nei cuori di tutti noi per la sua simpatia ed esuberanza, punto di riferimento per i tanti che aspettavano con trepidazione il suo leggendario calendario - scrive sui social Virginio Melaranci - Il dispiacere legato alla perdita di Willy Becherelli può solo essere attenuato dal pensiero del valore di ciò che ci ha lasciato con il suo lavoro. Ma fra qualche anno sarà più chiaro il significato di questo lascito storico e documentale, costruito pazientemente, giorno dopo giorno, dentro il flusso e il groviglio delle vicende delle persone, dei volti e dei luoghi della sua comunità. Una comunità che saprà essergli grata, ora che Willy non c'è più, se sarà altrettanto capace di prendersi cura del proprio passato e delle persone che, come lui, lo hanno reso nobile".

"Mi è giunta da poco la notizia della morte di Willy Becherelli - sono invece le parole di Flavio Gabbarini - Ci ha lasciato in punta di piedi in questa calda giornata di agosto.Il dolore si mescola ai tanti ricordi che si affastellano nella mente e sembra lenirsi con le chiare immagini che scorrono come in caleidoscopio che ritraggono i momenti belli della vita. Willy ha amato la sua Genzano ricca di storia e di personaggi che hanno conquistato il suo spirito 'ribelle'. La ricerca di notizie su storie,fatti,personaggi hanno occupato in questi anni il suo tempo e i risultati sono ,oggi,patrimonio da non disperdere.Lì c’è parte di noi rappresentato in modo semplice,con le mille sfaccettature di tante generazioni che hanno popolato la nostra Genzano. Willy la cui curiosità culturale lo ha portato ad amare la musica,la poesia e l’arte delle immagini reali mescolate ai sogni più reconditi. Una vita di ricerca. La ricerca della Bellezza e dell’Armonia per vivere non come spiriti inquieti ma come uomini di Pace.

Un ultimo saluto che ti accompagni nel “tuo mondo”non convenzionale,nel tuo Paradiso che non è nel cielo ma è dovunque,è non importa dove".