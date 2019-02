Genzano: palloncini a cuore per la Festa degli innamorati

In occasione di San Valentino, la giornata più romantica dell'anno, piazza Frasconi e la fontana di San Sebastiano sono state decorate con palloncini rossi a forma di cuore. Una playlist ad hoc di canzoni d’amore farà da sottofondo musicale all’iniziativa.

Un piccolo pensiero messo a punto dall'Assessorato allo Sviluppo locale del Comune di Genzano di Roma, per abbellire il centro cittadino in questa giornata di sole. Un ringraziamento speciale ai cittadini volontari che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento.