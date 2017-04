Genzano: intitoliamo lo stadio comunale a Schiccheró

"Intitoliamo lo stadio comunale di Genzano a Bruno Abbatini, per tutti Schiccherò": è questa la richiesta di una petizione on line apparsa oggi in rete per chiedere di ricordare un grande cittadino genzanese scomparso nel fine settimana.

Bruno Abbatini era nato a Genzano nel 1938, era stato l'allenatore storico del Cynthia di Genzano e nella sua carriera calcistica di centrocampista aveva debuttato negli anni 60 nella Roma, per poi continuare la sua carriera in altre squadre minori tra cui il Cesena e il Padova. Il soprannome Schiccherò gli derivava dalla calciata potente.

"Ha insegnato calcio per una vita e tanti giovani sono cresciuti con i suoi insegnamenti sportivi e di vita - si legge nel testo della petizione - Ci sembra giusto e doveroso che a lui, genzanese verace e che a Genzano ha dato così tanto, sia intitolato lo stadio comunale come allo sportivo più rapprentativo e più conosciuto che Genzano ha avuto nel mondo del calcio".

A ricordare l'uomo di sport che amava Genzano e la sua squadra di calcio sono stati in tanti. "Con la morte di Bruno Abbatini, per tutti Schiccherò, la nostra città perde un allenatore, un calciatore, ma soprattutto un grande uomo", sono state le parole del giovane sindaco genzanese Daniele Lorenzon.

Il consigliere comunale Flavio Gabbarini lo ha definito "il più grande calciatore genzanese. Un mito per i giovani che vedevano uno di loro giocare in serie A e in serie B. Cresciuto presso l'oratorio salesiano sotto la guida attenta di Don Stugi. Un altro grande! Bruno un uomo buono, mite ma tenace sul campo.Amava genzano e lo sport. Ha contribuito alla crescita sportiva della nostra città con il suo esempio di giovane che da famiglia di onesti lavoratori raggiunse i massimi livelli del calcio nazionale".

Nel 2015 l'amministrazione comunale di Genzano gli aveva conferito la cittadinanza onoraria per meriti sportivi.