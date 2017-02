Genzano festeggia il suo premio oscar, Giorgio Gregorini

La città di Genzano aggiunge al suo palmares di cittadini illustri dopo campioni olimpici, vincitori del Festival di Sanremo anche un Premio Oscar. Insieme a Alessandro Bertolazzi e Christopher Allen Nelson, Giorgio Gregorini, residente a Genzano, è tra vincitori dell'Oscar 2017 per il miglior trucco e acconciatura per il film "Suicide Squad".

L'unica statuetta italiana di questa edizione degli Oscar passa anche per i Castelli Romani che evidentemente eccellono per quanto riguarda il make up artistico visto che già il truccatore di Albano Maurizio Silvi aveva ottenuto negli anni scorsi una nomination per il film Moulin Rouge.

"Con grande gioia ho appreso della vincita del premio Oscar. Giunga il mio più caloroso augurio al make up artist Gregorini - ha dichiarato il sindaco Daniele Lorenzon - La città di Genzano deve essere orgogliosa di poter annoverare tra i propri concittadini un Premio Oscar. Spero al più presto di mettermi direttamente in contatto con lui, per poter esprimere a voce l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità genzanese per il traguardo prestigioso da lui raggiunto".