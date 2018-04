Genzano: a due anni di mandato nuova giunta per il sindaco Lorenzon

Fase due per la giunta del sindaco pentastellato di Genzano Daniele Lorenzon che ha annunciato un imminente rimpasto di giunta per rilanciare l'azione amministrativa a due anni dall'elezione. Dei cambi in vista nelle caselle assessorili si era già avuta avvisaglia stamane con le dimissioni del vicesindaco e assessore al bilancio Piero Pozzana che "ha preferito presentare le dimissioni per incompatibilità ambientale tornando così a dedicarsi a tempo pieno alla sua attività professionale", si legge nella nota diffusa dal Comune di Genzano. In precedenza avevano lasciato i medesimi incarichi Bruno Facciolo e Nicola Sciarra.

"La mia Giunta, fatta di esperti tecnici, era stata scelta per portare avanti un obiettivo preciso: quello del risanamento - ha spiegato il sindaco Lorenzon -. Lo scorso anno siamo stati costretti a fare molti tagli per mette i conti in ordine. Ora che abbiamo approvato il bilancio di previsione per il prossimo triennio possiamo finalmente cambiare passo e mettere in pratica i progetti del nostro programma di governo".

"Ringrazio i miei assessori per l'impegno, la dedizione e il lavoro svolti. La mia squadra non è fatta di persone attaccate ad una poltrona, ma di progetti da portare avanti con un unico, nobile fine: il benessere della collettività. Questi quasi due anni di mandato mi hanno convinto che è necessario aprire a nuove risorse ridistribuendo le competenze per sviluppare azioni di programmazione e progettazione finalizzate al raggiungimento di obiettivi chiari, definiti temporalmente e di interesse per la città. La mia maggioranza è unita e coesa e continuerà ad operare da interfaccia tra il territorio e l'Ente".

Lorenzon non tralascia di mettere in evidenza le divergenze di vedute con il suo vicesindaco dimissionario: "A Piero mi lega un rapporto di stima e fiducia reciproci - ha aggiunto il primo cittadino -. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi nonostante le oggettive difficoltà, anche di bilancio, che spesso lo hanno portato a divergenze di vedute con parte della maggioranza"