Genzano: con un po' di ritardo arrivano le luminarie nel centro storico

Genzano non resterà senza luminarie natalizie: ad annunciarlo è su Facebook il sindaco Daniele Lorenzon, dopo che nei giorni scorsi l'atmosfera poco natalizia e buia senza luci aveva suscitato un notevole dibattito in piazza e suoi social network. Ora arriveranno insieme agli eventi, i concerti e le animazioni per i più piccoli anche gli allestimenti luminosi.

La necessità di risanare il bilancio comunale ha portato al taglio di molte voci tra cui anche quello delle luminarie spiega il primo cittadino: "Quando un mese fa io e i consiglieri abbiamo parlato del Natale ci siamo subito trovati concordi su un punto: se non otteniamo il contributo della Regione Lazio per l'organizzazione delle festività dobbiamo organizzare un programma di eventi a costo zero. Se risanare il bilancio ci ha imposto tagli in settori come il sociale su cui mai e poi mai avremmo voluto intervenire, spendere soldi pubblici per finanziare un programma di eventi ci è sembrato moralmente, eticamente ma soprattutto umanamente fuori luogo".

Grazie a un finanziamento regionale di poco più di 12mila euro anche Genzano avrà le sue luci: "So benissimo che le luminarie rappresentano uno degli elementi che da sempre caratterizza gli addobbi natalizi in città, non soltanto a Genzano. Le decorazioni a piazza Tommaso Frasconi sono a carico del Comune, finanziate con il contributo della Regione, e saranno installate tra pochi giorni: richiedere preventivi e ordinare il materiale significa rispettare tempi tecnici talvolta lunghi".

"Le luminarie che state iniziando a vedere su via Livia, corso Gramsci, corso Don Minzoni e via Silvestri, invece, sono a carico dei singoli commercianti delle strade coinvolte che ringrazio per l’impegno e per l’aiuto a rendere la nostra Genzano più accogliente e più bella nel periodo natalizio. Come Amministrazione stiamo facendo la nostra parte, come è giusto che sia, ma credo che se tutti avvertissero come propria la spinta a contribuire, potremmo riuscire a respirare nell'aria la gioia di una città che non si arrende. Parlo di quello spirito collaborativo con cui approcciarsi alle cose che il Natale dovrebbe portare in ognuno di noi".