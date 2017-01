Genzano: dal sindaco Lorenzon un videomessaggio di auguri di buon anno

I cittadini di Genzano hanno ricevuto direttamente con un videomessaggio gli auguri di buon anno dal giovane sindaco pentastellato Daniele Lorenzon.

"Si è concluso un anno in cui Genzano ha deciso per il cambiamento - dice il sindaco Lorenzon nel suo messaggio di auguri - una rivoluzione culturale che ognuno di noi deve portare avanti, nonostante la situazione non facile che abbiamo trovato".

Le criticità evidenziate dal sindaco riguardano il bilancio e la macchina amministrativa troppo disorganizzata. Secondo Lorenzon la sua neoamministrazione si è trovata 2 milioni e mezzo di fatture non pagate e 300 mila euro di debiti fuori bilancio.

"La città si è unita sulle macerie ereditate e sul valore della comunità; il 2017 sarà l'anno della rivoluzione culturale. Il sindaco siete sempre e solo voi", ricorda Lorenzon che sulla partecipazione attiva dei cittadini fonda il suo mandato.

Sul videomessaggio del primo cittadino genzanese non si sono fatte attendere le reazioni delle opposizioni e in particolare del Partito Democratico. Piccato il commento dell'ex sindaco democratico Flavio Gabbarini: