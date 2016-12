Genzano: per Capodanno vietata la vendita di prodotti pirotecnici non autorizzati

In vista del Capodanno il Sindaco di Genzano Daniele Lorenzon cerca di contrastare la vendita di "botti" illegali e ha emanato un'ordinanza per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza urbana. E' infatti vietata su tutto il territorio comunale la vendita e l'uso di articoli pirotecnici non autorizzati.

L’ordinanza, emanata lo scorso 21 dicembre, vieta la vendita di ogni tipo di fuoco di artificio non ascrivibile alle categorie F1 e F2 previste dalla legge. Nella categoria F1 rientrano i fuochi d’artificio "che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione"; mente alla categoria F2 rientrano i fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati".

Il divieto previsto dall'ordinanza riguarda anche i minori di 14 anni per i fuochi di categoria F1 e i minori di 18 anni per quelli di categoria F2. L'ordinanza decorre dal 27 dicembre 2016 e vale fino al 3 gennaio 2017 e la sua violazione prevede una multa che va da 25,00 euro fino a 50,000 euro; riguarda sia i luoghi pubblici che i privati che abbiano ricadute su luoghi pubblici e oltre al divieto all’uso e alla vendita non autorizzati, raccomanda inoltre di non raccogliere botti petardi o qualsiasi artificio inesploso, né tanto meno di provare a riaccenderli. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia vigileranno per assicurare il rispetto dell’ordinanza emessa.

“Proseguiamo sulla strada della sicurezza. – ha dichiarato il sindaco Lorenzon – Con l’ordinanza firmata prima delle festività natalizie, ho voluto dare un chiaro segnale alla cittadinanza: la tutela delle persone, degli animali e del territorio viene prima di qualsiasi forma non tollerata di festeggiamento. L’uso e la vendita non autorizzati di articoli pirotecnici, infatti, minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana: possono dare luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi, minacciano anche l’incolumità psicofisica degli animali, possono essere fonte di incendio (soprattutto se l’uso è da parte di minori o di persone che non possiedono i necessari requisiti personali o professionali), inoltre il frastuono provocato dall’accensione simultanea di prodotti pirotecnici coprirebbe l'attuazione di condotte criminali. Che siano festeggiamenti all’insegna della condivisione e della serenità. Si confida nella sensibilità e nel senso civico dei cittadini”.