Grottafferrata: allarme calabroni asiatici, residente in shock anafilattico

Allarme a Grottaferrata per il rinvenimento di due nidi di calabrone asiatico in via Cardinal Bessarione (tratto viario che si diparte da via Campovecchio in direzione di via Castel de’ Paolis - zona Valle Marciana).

L'amministrazione comunale si è subito attivata per la rimozione richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria della Asl Rm H.

"Invito la cittadinanza tutta a prestare molta attenzione - ha scritto il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti sulla sua pagina Facebbok - Al momento si ha notizia di un concittadino punto che è in stato di choc anafilattico. Vi terremo aggiornati" .