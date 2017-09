Grottaferrata: dopo l'antrace anche un caso di febbre Chikungunya

A Grottaferrata, dopo l'emergenza antrace scoppiata nei primi giorni di settembre e per fortuna rientrata con i risultati positivi dell'Asl e la revoca dell'ordinanza che aveva individuato una zona infetta nell'area di Molara e del Tuscolo, scatta una nuova emergenza sanitaria.

Dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 è giunta comunicazione del contagio da parte di un cittadino residente nel quartiere Pratone della febbre cosidetta Chikungunya trasmessa tramite le zanzare, che ha fatto registrare alcuni casi nel Lazio specie sul litorale.

L'amministrazione comunale ha subito predisposto una disinfestazione straordinaria la scorsa notte nell'area interessata dal contagio che si va ad aggiungere ad una già in programma il prossimo 27 settembre su tutto il territorio comunale. La raccomandazione rivolta a tutto i cittadini è quella di seguire quanto disposto dal Ministero della salute: utilizzare repellenti contro le punture di insetto, di prendere adeguate precauzioni anche in casa attraverso zanzariere e insetticida di varie tipologie.

"La situazione è completamente e tempestivamente monitorata dalla Asl - ha dichiarato il sindaco Luciano Andreotti - con la quale siamo in costante contatto. Stanti le ulteriori informazioni a nostra disposizione, posso dire che il nostro concittadino al quale faccio gli auguri di pronta guarigione, si sarebbe infettato ad Anzio, dove risiedono i figli ed è ora in cura presso l'ospedale Spallanzani di Roma. È bene chiarire fin d'ora che non ci sono né è opportuno parlare di emergenze, soprattutto sul nostro territorio. Come Comune abbiamo già predisposto tutti gli atti necessari non solo a contenere il problema ma anche a prevenirne eventuali possibilità di diffusione, possibile solo attraverso la proliferazione di zanzare tigri, assolutamente evitabile con i procedimenti di accurata disinfestazione ordinaria e straordinaria da noi prontamente disposti".