INI isolato per Covid-19? Il sindaco di Grottaferrata contro la Regione

Mentre nll'Asl Roma 6 si registra un nuovo picco di casi con 30 nuovi casi positivi con due decessi, scoppia il caso dell'isolamento della clinica INI di Grottaferrata.

Nel suo consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica regionale la Regione Lazio con un minimale post su facebook ha comunicato che nell'ambito dei controlli delle case di riposo e le RSA del territorio è stata isolata l'INI di Grottaferrata. Post poi smentito poche ore dopo.

Il sindaco della città dei Castelli Romani, Luciano Andreotti, ha appreso dalle agenzie di stampa lo stato della clinica e ha chiesto con una dura nota di stampa chiarimenti alle autorità sovracomunali.

Il sindaco Andreotti: “Grave la confusione nella diffusione di notizie su INI da parte della Regione"

“È sbalorditivo che il portale web sanitario istituzionale della Regione Lazio diffonda notizie contraddittorie come è accaduto nel pomeriggio di oggi relativamente a un presunto isolamento, poi smentito due ore più tardi, della clinica INI, importante struttura sanitaria presente nel territorio di Grottaferrata - lo riferisce il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti in una nota di stampa - Queste notizie ingenerato nei cittadini allarmismi e il proliferare di fake news, sopratutto in un territorio dove sono presenti strutture in isolamento. È sconveniente e inopportuno che il sindaco, prima autorità sanitaria comunale, sia costretto ad apprendere notizie di tale rilevanza dalle agenzie di stampa”.

“Già a metà marzo avevo sollecitato con una lettera i vertici regionali su questa seria lacuna nel metodo di diffusione delle informazioni di questo carattere”.

“Senza voler in alcun modo polemizzare ma nell’ottica di una sempre migliore gestione dell’emergenza credo sia il caso di coinvolgere nel modo adeguato i sindaci rispetto alle criticità che si manifestano sui vari territori”

“Anche le difficoltà di informazione ai cittadini a volte dipendono proprio da incertezze e fughe di notizie, rispetto alle quali il sindaco deve osservare cautela e attenzione nell’esclusivo interesse di fornire ai propri cittadini un monitoraggio reale e certo della situazione di Grottaferrata”.

“Nello specifico, rispetto al monitoraggio in corso presso INI, sono in contatto con la direzione della struttura sanitaria e in attesa che il distretto H1 della Asl Roma 6 comunichi dati e fattispecie più specifiche rispetto alla situazione al momento in essere all’interno della struttura”.