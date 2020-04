Grottaferrata: fiori freschi per tutti i defunti del cimitero per la riapertura

Il Comune di Grottaferrata si prepara per l'avvio della Fase 2 e lo fa pensando come prima cosa ai defunti: è stata predisposta una pulizia e sistemazione del cimitero comunale chiuso ormai da quasi due mesi e che l'amministrazione comunale intende riaprire il prossimo 4 maggio, sempre con la massima cautela, anche per permettere i riti funebri permessi all'aperto e con i parenti più stretti.

“Vedere in questi due mesi famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 sono state costrette a rinunciare al gesto più pietoso e umano quale è il pubblico saluto e l’omaggio a un caro defunto, è stato quanto di più doloroso siamo stati tutti insieme costretti a vivere” ha detto il sindaco Luciano Andreotti.

Fiori freschi per tutti i defunti

L'amministrazione comunale ha voluto rivolgere un pensiero ai defunti mettendo fiori freschi su tutte le tombe: “Abbiamo pensato a un piccolo omaggio floreale per ciascuno dei defunti grottaferratesi. Un messaggio che, preparandoci alla cautissima riapertura che ci attende, possa rappresentare una sorta di ponte tra passato e presente, memoria e avvenire della nostra comunità”, ha proseguito il primo cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un futuro che passa indubbiamente anche attraverso la coscienza delle persone che sono state tra noi e che, anche nei peggiori dei giorni, la città e l’Amministrazione di Grottaferrata non intendono in nessun modo abbandonare nell’oblio”.