Elisabetta La Rosa, la rossa in gara a Miss Italia arriva da Grottaferrata

La bellezza dei Castelli Romani è in gara a Miss Italia, a rappresentarla è Elisabetta La Rosa originaria di Grottaferrata che gareggia nella categoria "curvy" quella delle ragazze più formose inserita negli ultimi anni anche per combattere gli stereotipi di bellezza e combattare i disturbi alimentari.

Elisabetta, studentessa di 23 anni, è in gara con il numero 6 e si potrà votarla on line fino al prossimo 21 agosto sul sito ufficiale di Miss Italia per permetterle di arrivare a Jesolo alle prefinali nazionali che porteranno poi alla finalissima in diretta tv su La7.

Elisabetta La Rosa gareggerà insieme ad altre dieci ragazze. Dal voto online saranno selezionate quattro potenziali miss, che andranno ad aggiungersi alle quindici “curvy” già scelte per le prefinali di Jesolo.

"E’ un onore poter rappresentare la mia comunità e il mondo curvy all’interno di un concorso di bellezza come Miss Italia - sono le parole di Elisabetta - Voglio ringraziare, già da ora, tutti coloro che mi stanno sostenendo in questi giorni. Ho ricevuto tanti attestati di vicinanza e stima. Ora attendiamo l’esito del voto con la speranza di risultare fra le quattro miss selezionate".