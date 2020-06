Palloncini bianchi e canzoni di Renato Zero per l'addio a Diego, 19enne morto in un incidente stradale

Palloncini bianchi, alcuni rossi, applausi e la canzone di Renato Zero, 'I migliori anni della nostra vita', per fare da sottofondo. Grottaferrata si è unita nel lutto per dire addio a Diego Celkupa, 19 anni, morto in via Tuscolana.

Uno schianto fatale avvenuto all'altezza del civico 2170 poco dopo le 2:45 del mattino dell'11 giugno. Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere della sua Smart finita contro un muro. L'amico, anche lui 19 anni, si è salvato ed è stato portato al San Camillo di Roma è tutt'ora ricoverato.

Tanti i messaggi e le testimonianze di affetto e di dolore di amici e conoscenti che nella mattinata del 16 giugno hanno detto addio a Diego Celkupa. Molti cittadini della comunità albanese dei Castelli Romani si sono uniti nel lungo addio.

Il fratello, Besmir Celkupa, che nel 2017 si candidò alle comunali di Grottaferrata con una lista civica su Facebook li ha voluti ringraziare tutti: "Leggere qualche attimo di vostre parole e sentire l'affetto dimostrato da vicino a me ed alla mia famiglia, ha reso speciali voi. La forza di essere 'umani', questo è l’esempio di mio fratello".

Molti giovanissimi, invece, hanno postato foto e video anche sul profilo Instagram del ragazzo. Tifoso della Roma e soprattutto di Francesco Totti, si era posto l'obiettivo di diventare parrucchiere. Per raggiungere questo sogno frequentava la scuola Formalba di Marino e si dilettava a pubblicare le foto dei migliori tagli che faceva: