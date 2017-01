Grottaferrata, l'ex sindaco Fontana: "Nelle coalizioni superare gli steccati ideologici"

In vista delle prossime elezioni amministrative di primavera nei Comuni dei Castelli Romani che vanno al voto si iniziano a muovere non solo i partiti politici, ma anche gli esponenti politici che cercheranno di tornare in pista.

A Grottaferrata entra a gamba tesa nel dibattito politico l'ex primo sindaco (dimessosi alcuni mesi fa) Giampiero Fontana che si è spinto in riflessioni sulle future coalizioni elettorali che dovranno superare gli steccati dei tradizionali steccati politici.

“In tempi di crisi e forte precarietà socio-economica (come quelli che viviamo da oltre un decennio e che stanno sempre più impoverendo i Cittadini ed i Nostri Territori) - scrive l'ex sindaco di una lunga nota di stampa- guardare positivamente a scenari politico-amministrativi che prescindano appartenenze, schieramenti o altre sovrastrutture di natura ideologica o meramente partitica, è un segnale da non sottovalutare”.

“Si potrebbe pensare - prosegue Fontana - forzando un po’ la mano (e fermi restando i riferimenti valoriali di provenienza), ai cosiddetti Governi di “Salute pubblica”, termine forse eccessivo (o suggestivo, a seconda dei punti di vista), ma sicuramente in grado di rendere l’idea di cosa occorra oggi, a mio avviso, per risollevare le sorti delle Nostre Città e rendere ai Cittadini ciò che essi si aspettano dalla Politica e da chi li amministra. In altri termini, ritengo che oggi siano necessarie coalizioni in grado di includere componenti anche di diversa estrazione e provenienza, realmente capaci, essendo espressione di diverse esperienze e componenti sociali, economiche e culturali, di conseguire il Bene Comune, non limitandosi a declamarlo in campagna elettorale, salvo poi 'archiviare' tale principio ispiratore un minuto dopo il raggiungimento dell’agognato 'potere'".

Per Giampiero Fontana il riunirsi della politica oltre gli steccati ideologici è la migliore risposta all'antipolitica con candidature di esperienza e di livello, autorevoli e competenti.

Fontana traccia anche un bilancio e una riflessione dei suoi due anni da sindaco di Grottaferrata: "Le azioni perseguite nella mia esperienza da Sindaco, malgrado le forti resistenze ed i numerosi fattori negativi incontrati, interni ed esterni, sono state sempre improntate al principio del fare comunità, ossia al reale raggiungimento del bene comune. Grottaferrata, durante il mio mandato da Primo Cittadino, ha inserito (secondo Comune in Italia dopo Asti), il principio di fraternità nello Statuto comunale, nella ferma convinzione che l’ascolto di chi non la pensa come noi, predisposti al dubbio ed al riconoscimento della buona fede, sia il presupposto dell’esistenza stessa della democrazia. Esercitare concretamente tale principio, riconoscendo dignità e buona fede all’avversario politico, è imprescindibile laddove si voglia agire per il bene comune".

Le aperture di Giampiero Fontana a coalizioni ampie per salvare la politica locale dall'antipolitica, sembrano fare il verso a una recente intervista della segretaria del Partito Democratico di Frascati altro comune al voto per le dimissioni antipati del sindaco.

Francesca Sbardella, già vicesindaco frascatano, aveva infatti dichiarato che il suo partito era “disponibile a mettersi al servizio di una coalizione e lavorerà affinché questa stessa coalizione sia il più possibile ampia ed inclusiva. Sanando, ove possibile, ferite del passato e ricostruendo anche dialoghi interrotti. Perché da soli si va sicuramente più veloci, ma è insieme che si va più lontano”.

Se l'ex sindaco Fontana ha visto in queste parole un'apertura a grandi coalizioni, secca è giunta la smentita del Partito Democratico di Frascati e di Francesca Sbardella che hanno chiarito che il loro messaggio era rivolto alle forze centrosinistra che nel 2014 si presentarono divise all'appuntamento elettorale.