Grottaferrata: Gianluca Santilli è il nuovo assessore al commercio

Dopo la verifica di giunta estiva si rinnova e completa la squadra amministrativa del sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti che nei giorni scorsi ha firmato le deleghe da affidare a rappresentanti proposti dalla lista di maggioranza Prima Grottaferrata.

Entra in giunta nel ruolo di assessore l’avvocato Gianluca Santilli

Gianulca Santilli, avvocato romano, primo in Italia a studiare il fenomeno della Bikeconomy (600 mld di euro di valore nella sola Unione Europea), conosciuto ai Castelli Romani anche come ideatore e promotore in ambito sportivo della manifestazione ciclistica Granfondo Campagnolo - prestigiosissimo appuntamento annuale delle due ruote che unisce proprio le strade della Capitale con quelle castellane - sono state affidate le deleghe alle Attività produttive, Commercio, Sportello unico delle imprese, Aree artigianali, Mercati, Promozione economica e settoriale e Politiche di finanziamento alle PMI.

“Sono davvero molto grato al sindaco per la nomina ad assessore del Comune di Grottaferrata che mi gratifica molto - ha commentato Santilli -Sono onorato di poter mettere a disposizione di Grottaferrata la mia esperienza e le mie competenze, stimolato dall’ambizioso progetto di riqualificazione e crescita che sta perseguendo l’Amministrazione Andreotti”.

“Grottaferrata e l’intero territorio dei Castelli hanno potenzialità enormi che vanno colte e valorizzate anche alla luce dell’economia sostenibile e della conseguente qualità della vita che ne potrà scaturire. Sin d’ora sono disponibile ad ascoltare le istanze di imprenditori, commercianti, artigiani e di chiunque abbia suggerimenti per fare di Grottaferrata un modello urbano e turistico al quale fare riferimento” conclude.

Nuovi delegati per le politiche scolastiche e la promozione turistica

Entra a far parte dei delegati esterni alla giunta anche il professor Franco Antonio Sapia, docente di Economia del paesaggio all’Università Europea di Roma e dirigente scolastico di lungo corso, al quale il sindaco ha conferito la delega alle Politiche scolastiche. Al consigliere comunale di Prima Grottaferrata, Alessandro Cocco il sindaco ha affidato le deleghe alla Promozione e Valorizzazione in ambito turistico del Territorio e delle aziende locali.