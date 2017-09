Grottaferrata, il sindaco: "Antrace, nessun pericolo di contagio"

Dopo l'ordinanza che ha interdetto al pascolo di bestiame un'ampia area del comune di Grottaferrata a seguito della morte di alcune mucche per antrace, il sindaco Luciano Andreotti è intervenuto per rassicurare la cittadinanza e i comuni limitrofi sull'assenza di ogni pericolo: "Non c'è pericolo imminente di contagio e l'area interdetta è centinaia di volte più grande del necessario. Se non ci saranno altri casi la vicenda si chiuderà in breve".

Il sindaco Andreotti è già dai giorni scorsi in costante contatto con il direttore della prevenzione Asl Rm6 Mariano Sigismondi e ha incontrato gli abitati della zona interessata dal divieto di pascolo per rassicurarli.

"Non appena ho ricevuto la comunicazione da parte della Asl - ha spiegato il sindaco - ho convocato una riunione interna con tutti gli uffici comunali. Da ciò è scaturita l'ordinanza e la stampa di manifesti collocati agli ingressi dell'area interdetta. Nei primi contatti con i vertici Asl ho anche informato il dirigente che la vasta area da loro limitata poteva includere anche confini di altre amministrazioni e che quindi sarebbe stato opportuno dare comunicazione anche a loro e di mio mi sono messo in contatto con i colleghi sindaci delle cittadine limitrofe".

"Ciò mi è sembrato opportuno in quanto la parte alta del Tuscolo sul versante della Tuscolana è accessibile anche dagli altri comuni. E anche a loro così come alle forze di pubblica sicurezza e alla Procura della Repubblica competente ho inviato copia dell'ordinanza".

Già a inizio settimana dovrebbero esserci ulteriori comunicazioni da parte dell'Asl e non dovrebbero essere presi ulteriori provvedimenti: "Nella giornata di lunedì contiamo di ricevere ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria nell'area che comunque è assolutamente circoscritta e sin d'ora, anche grazie alle mutate condizioni meteorologiche, non presenta rischi tali da giustificare un allarme maggiore rispetto ai doverosi e tempestivi provvedimenti intrapresi", ha concluso il primo cittadino.