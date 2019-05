Grottaferrata: lavori in corso a Piazza De Gasperi

Lavori di ristrutturazione sono in corso da qualche settimana nell’area urbana di piazza Alcide De Gasperi a Grottaferrata. Gli interventi, finanziati con oneri concessori derivati da permessi a costruire convenzionati per un totale di circa 60mila euro, riguarderanno la riqualificazione urbana e del verde pubblico presente in zona, l’installazione di nuove illuminazioni e la ricollocazione dell’area giochi per i bambini.

Il sindaco: "La riqualificazione urbana nostra priorità"

Il sindaco Luciano Andreotti sta seguendo da vicino il prosieguo dei lavori. “I servizi per i cittadini, la cura del verde, la riqualificazione urbana e tutto ciò che conferisca vivibilità e vada a vantaggio della qualità della vita è e dovrà sempre essere l’interesse primario di ogni amministrazione”, commenta il primo cittadino.

“Da parte della nostra Amministrazione, l’impegno a compiere un cambio di passo visibile anche nelle politiche urbanistiche deve per forza di cosa passare anzitutto da un mutamento visibile nel metodo di operare sul campo che metta cioè realmente al primo posto le necessità dei cittadini e una concezione armonica della città che veda il progresso sociale e lo sviluppo camminare sempre di pari passo”.

“Esattamente questo significherà avere una nuova piazza Alcide De Gasperi prima di qualsiasi pur legittima altra opera di interesse privato. Mi piace pensare in questo senso – conclude Andreotti – che piazza De Gasperi possa essere uno dei simboli della nuova virtuosa stagione di pianificazione urbanistica che aspetta Grottaferrata da oggi al completamento del mandato di questa Amministrazione”.