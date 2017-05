Grottaferrata: Luciano Andreotti presenta la sua candidatura a sindaco

Luciano Andreotti, classe 1950, architetto e appasionato di rugby e vela è uno dei sette candidati a sindaco di Grottaferrata. E' sostenuto nella sua corsa verso la fascia di primo cittadino da una coalizione di liste civiche: Luciano Andreotti Sindaco, Prima Grottaferrata, Con Voi e Faro.

"L’amalgama di questa coalizione è la volontà di fare qualcosa per Grottaferrata, laddove i partiti hanno fallito - spiega Andreotti lanciando la sua candidatura - Lo dimostrano le ultime amministrazioni cadute dopo solo due anni. Non si può più andare avanti così. Vogliamo amministrare e lavorare duro per rimettere in cammino Grottaferrata. Siamo aperti al dialogo con tutti, ma medieremo puntando in alto nell’interesse di Grottaferrata”.

Luciano Andreotti fa subito il punto sul suo programma elettorale: “Il nostro programma è sostenuto dalla concretezza e dalla competenza coniugata con una visione della città alta. La competenza e la concretezza deriva dalla mia esperienza passata di direttore dell'area tecnica del Comune di Valmontone dove ho operato portando alla realizzazione del parco divertimenti e di aree commerciali che hanno portato sviluppo in quei luoghi. L'esperienza amministrativa mi ha portato a conoscere bene la macchina amministrativa in tutti i suoi aspetti e gli strumenti di governo della città".

Trai punti principali del suo programma elettorale la sicurezza, la mobilità sostenibile con un nuovo piano traffico e piano parcheggi, il sostegno all'economia locale e al terzo settore e alla cultura per cui il candidato sindaco intende istituire la Consulta comunale della cultura per programmare le attività, le manifestazioni e gli eventi culturali per promuovere a livello turistico Grottaferrata.