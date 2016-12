Raccolte 1000 firme per la pista ciclabile Frascati-Grottaferrata

Già un anno fa era partita sul web la petizione per chiedere la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra Frascati e Grottaferrata, un primo tentativo non molto partecipato dalla cittadinanza che però quest'anno ha raggiunto l'obiettivo delle mille firme per poter passare alla fase operativa del progetto.

Oggi con la fattiva attività delle due associazioni GrottaferrataNext e Frascati in Comune il progetto sembra prendere realtà. La raccolta firme sul territorio ha riscosso un notevole successo e già si sta mettendo in piedi un team di giovani architetti per la progettazione della stessa.

"Buon Natale a tutti gli amici di Grottanext! - è il commento entusiasta dell'associazione che sta portando avanti il progetto -La raccolta firme sulla pista ciclabile Grottafrascati ha superato le 1000 firme, da ora scatta la fase operativa!!! Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato fin qui, vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi!".

Il progetto di una pista ciclabile tra le due città castellane potrebbe essere un volano per ripensare la mobilità nei Castelli Romani, guardando alla sua sostenibilità, allo sviluppo turistico per riscoprire le bellezze paesaggistiche e storiche. Già da tempo su vari territori si sono attivati progetti di bike sharing e Legambiente e altre associazioni dei Castelli Romani stanno portando avanti l'inclusione dei nostri territori nel cosiddetto GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette.