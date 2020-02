Grottaferrata: il progetto della complanare Pratone sarà discusso con i residenti

Alleggerire il traffico in un quadrante strategico dei Castelli Romani che interessa quattro comuni, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora e Frascati. Questo l'obiettivo del progetto della complanare Pratone, che è stata finanziata nell'ultima Legge di bilancio, i cui i primi studi preliminari risalgono addirittura al 1999 e che dopo una serie di finanziamenti sfumati e dopo vent'anni potrebbe essere realizzata.

Del progetto viario e degli effetti su traffico veicolare della zona se n'è discusso in incontro pubblico tenutosi nel fine settimana nell'aula consiliare a Grottaferrata dal titolo “Viabilità Castelli Romani: verso una complanare per Pratone. La strada per sciogliere il nodo del traffico”.

Il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti ha voluto sottolineare che quello della complanare Pratone sarà un progetto partecipato: "Sarà fondamentale che il progetto esecutivo sia redatto con i cittadini che abitano quelle zone e di concerto con Astral che sta completando la parte del nodo Squarciarelli al confine con Marino e Ciampino nella zona di Valle Marciana”.

"La ‘complanare Pratone’ ha una duplice importanza strategica, tanto per la quotidianità dei residenti quanto per l’accesso facilitato e maggiore di turisti, legato alla realizzazione della fermata ferroviaria di Grottaferrata a Villa Senni per cui ci apprestiamo, ancora di più con i nuovi stimoli giunti, ad approntare importanti tavoli tecnici con Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia”, ha concluso il sindaco.